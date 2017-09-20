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Меняйло призвал власти Новосибирска выполнить поручение Путина по строительству арены
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    Меняйло призвал власти Новосибирска выполнить поручение Путина по строительству арены

    14:00  20 Сентября 2017
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    Меняйло призвал власти Новосибирска выполнить поручение Путина по строительству арены

    Новосибирск, 20 сентября. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал городские власти начинать возведение новой ледовой арены. 

    Меняйло возмутился тем, что Новосибирск подал заявку на проведение молодежного ЧМ по хоккею, но не спешит со строительством новой арены.

    «Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили — Владимир Путин дал поручение, а строительство объекта еще не началось», — цитирует полпреда «Р-Спорт»

    Меняйло призвал власти Новосибирска выполнить поручение Путина по строительству арены

    Он решительно подчеркнул, что поручения необходимо выполнять и призвал власти города начать строительство арены. 

    Напомним, в июле этого года был представлен эскизный проект стадиона, который планируется построить в Новосибирске. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #новосибирск #меняйло
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