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Следственный комитет проверит гибель ребенка в пожаре в Новосибирской области
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    Следственный комитет проверит гибель ребенка в пожаре в Новосибирской области

    10:57  20 Сентября 2017
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    Следственный комитет проверит гибель ребенка в пожаре в Новосибирской области

    Новосибирск, 20 сентября. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области проводят проверку по факту пожара в селе Красная Сибирь, в результате которого погибла семилетняя девочка. По данным следствия, девочка погибла в результате взрыва газового баллона, стоявшего на веранде частного жилого дома.

    «Возгорание  произошло около 5 часов 30 минут, его очаг находился в веранде дома», — сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

    Следственный комитет проверит гибель ребенка в пожаре в Новосибирской области

    Проживающие в доме супруги немедленно начали выводить из опасной зоны своих четверых детей. Когда семилетняя девочка выбежала на веранду дома, в очаге пожара взорвался находившийся на веранде баллон с бытовым газом. Девочка не смогла выбраться из пламени взрыва, остальные жители дома спаслись, но получили отравление угарным газом. 

    Следствие установит причины возгорания и остальные обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

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    Автор: Валентин Меликов
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