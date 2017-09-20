Следственный комитет проверит гибель ребенка в пожаре в Новосибирской области

В Избранное

Новосибирск, 20 сентября. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области проводят проверку по факту пожара в селе Красная Сибирь, в результате которого погибла семилетняя девочка. По данным следствия, девочка погибла в результате взрыва газового баллона, стоявшего на веранде частного жилого дома.

«Возгорание произошло около 5 часов 30 минут, его очаг находился в веранде дома», — сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Проживающие в доме супруги немедленно начали выводить из опасной зоны своих четверых детей. Когда семилетняя девочка выбежала на веранду дома, в очаге пожара взорвался находившийся на веранде баллон с бытовым газом. Девочка не смогла выбраться из пламени взрыва, остальные жители дома спаслись, но получили отравление угарным газом.

Следствие установит причины возгорания и остальные обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.