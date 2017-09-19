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Женщина из Новосибирска отсудила у ТСЖ 120 тыс. рублей после перелома таза
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    Женщина из Новосибирска отсудила у ТСЖ 120 тыс. рублей после перелома таза

    11:40  19 Сентября 2017
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    Женщина из Новосибирска отсудила у ТСЖ 120 тыс. рублей после перелома таза

    Новосибирск, 19 сентября. Девушка из Новосибирска сумела отсудить у ТСЖ «Наш Дом» 120 тысяч рублей, после того как зимой 2015 года, будучи беременной, поскользнулась на крыльце своего дома и получила серьезную травму.

    «Утром 16 декабря 2015 года она вышла из подъезда на крыльцо, которое было обледенелым и не убранным от снега. На крыльце не было ковриков, и девушка не удержалась и упала», — рассказали в областном суде местным СМИ.

    Девушке был поставлен диагноз «беременность 16 недель» и «перелом верхней ветви правой лонной кости со смещением». Из-за перелома тазовых костей беременной девушке пришлось делать операцию, а из-за травмы девушка на некоторое время не могла даже самостоятельно передвигаться.

    Женщина из Новосибирска отсудила у ТСЖ 120 тыс. рублей после перелома таза

    «Установлено, что работники ТСЖ ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уборке придомовой территории, это привело к получению травмы от падения на плохо убранном ото льда и снега крыльце», — сообщили в Новосибирском областном суде.

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    Автор: Валентин Меликов
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