Женщина из Новосибирска отсудила у ТСЖ 120 тыс. рублей после перелома таза

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Новосибирск, 19 сентября. Девушка из Новосибирска сумела отсудить у ТСЖ «Наш Дом» 120 тысяч рублей, после того как зимой 2015 года, будучи беременной, поскользнулась на крыльце своего дома и получила серьезную травму.

«Утром 16 декабря 2015 года она вышла из подъезда на крыльцо, которое было обледенелым и не убранным от снега. На крыльце не было ковриков, и девушка не удержалась и упала», — рассказали в областном суде местным СМИ.

Девушке был поставлен диагноз «беременность 16 недель» и «перелом верхней ветви правой лонной кости со смещением». Из-за перелома тазовых костей беременной девушке пришлось делать операцию, а из-за травмы девушка на некоторое время не могла даже самостоятельно передвигаться.