Памятник Николаю II в Новосибирске восстановили после нападения вандала с топором

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Новосибирск, 18 сентября. Памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, который расположен на территории собора Александра Невского в Новосибирске, восстановили после акта вандализма. Об этом сообщает в понедельник пресс-центр Новосибирской митрополии РПЦ.

Сообщается, что настоятель собора протоиерей Александр Новопашин уже освятил восстановленный монумент. На открытии обновленного памятника был и его автор — скульптор Олег Песоцкий.

Напомним, в августе этого года житель Новосибирска предпринял попытку разрубить топором памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею.

В отношении мужчины сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.