Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с шестью машинами на трассе «Дон» в Краснодарском крае
Происшествия
Пять машин столкнулись на Юбилейном жилмассиве в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пять машин столкнулись на Юбилейном жилмассиве в Новосибирске

    8:57  18 Сентября 2017
    95

    Пять машин столкнулись на Юбилейном жилмассиве в Новосибирске

    Новосибирск, 18 сентября. Пять автомобилей столкнулись утром в понедельник в Калининском районе Новосибирска.

    Как сообщается в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», инцидент случился на перекрестке от улицы Объединения в сторону кольца Курчатова и улицы Столетова. Toyota Vitz, выезжая с улицы Столетова не пропустила Nissan Wingroad, двигавшийся в сторону кольца. От удара Nissan отлетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Carib и Kia Rio. Также Toyota Probox врезалась в Toyota Vitz.

    В результате аварии пострадали два человека – водитель Toyota Vitz и ее пассажирка – девочка-подросток.

    Детали инцидента выясняются.

    Пять машин столкнулись на Юбилейном жилмассиве в Новосибирске

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #авария #новосибирск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18532

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7802

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6414

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9574

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        38329
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        267
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        3164
        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        7:18   18 Сентября 2017
        1147
        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        6:31   18 Сентября 2017
        2086