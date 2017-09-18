Пять машин столкнулись на Юбилейном жилмассиве в Новосибирске

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Новосибирск, 18 сентября. Пять автомобилей столкнулись утром в понедельник в Калининском районе Новосибирска.

Как сообщается в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», инцидент случился на перекрестке от улицы Объединения в сторону кольца Курчатова и улицы Столетова. Toyota Vitz, выезжая с улицы Столетова не пропустила Nissan Wingroad, двигавшийся в сторону кольца. От удара Nissan отлетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Carib и Kia Rio. Также Toyota Probox врезалась в Toyota Vitz.

В результате аварии пострадали два человека – водитель Toyota Vitz и ее пассажирка – девочка-подросток.

Детали инцидента выясняются.