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Происшествия
Стали известны подробности нападения иностранцев на семейную пару в Новосибирске
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    Стали известны подробности нападения иностранцев на семейную пару в Новосибирске

    9:00  18 Сентября 2017
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    Стали известны подробности нападения иностранцев на семейную пару в Новосибирске

    Новосибирск, 18 сентября. Группа иностранцев напала на молодую пару в центре Новосибирска, прогуливавшуюся по аллее на Красном проспекте в центре города. Нападение произошло поздним вечером в районе Авиационного колледжа.

    Как рассказала новосибирским СМИ пострадавшая женщина, драка началась по вине одного из иностранных студентов: нетрезвый молодой человек принялся оскорблять шедшую мимо пару, после чего напал на них. На поддержку к нему прибежала целая толпа, среди которых были и девушки, и русский молодой человек — «всего их было человек 15–20», рассказала пострадавшая.

    Стали известны подробности нападения иностранцев на семейную пару в Новосибирске

    «Компания была нерусских молодых людей в возрасте 18–19 лет. Студенты первого курса «Водника», — передают слова пострадавшей новосибирские НГС.Новости. — Однако были не только они. Откуда взялся русский парень в их компании, я не знаю. Он бил мужа ногами по голове».

    В полицию забрали четверых наиболее агрессивных студентов Сибирского государственного университета водного транспорта. В настоящий момент по факту нападения на семейную пару проводится расследование.

    Стали известны подробности нападения иностранцев на семейную пару в Новосибирске

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    Автор: Валентин Меликов
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