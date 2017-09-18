В Новосибирске шестилетний ребенок получил страшные травмы в ДТП с квадроциклом

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Новосибирск, 18 сентября. Шестилетний ребенок получил серьезные травмы, попав в аварию с участием квадроцикла в Новосибирске. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

По информации ведомства, происшествие случилось в минувшее воскресенье. Восьмилетний мальчик катался на квадроцикле во 2-ом Камышенском переулке в Новосибирске.

По словам очевидцев, не понятно, был ли травмированный ребенок пассажиром или все же стоял у дороги, сообщает «Ньюинформ».

Известно, что родители обоих детей находились недалеко от места происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Шестилетний мальчик был экстренно госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника.