Группа мигрантов напала на семейную пару в Новосибирске

В Избранное

Новосибирск, 18 сентября. Четверо иностранных граждан напали на супружескую пару на Красном проспекте в Новосибирске.

Сообщается, что супруги прогуливались в центре города, когда внезапно их начала оскорблять встретившаяся группа прохожих.

После словесной перепалки началась драка, горожанин смог оказать нападавшим сопротивление, в то время как его жена позвала на помощь.

Нападавшие были задержаны прибывшими полицейскими. Отмечается, что в результате случившегося мужчина получил сотрясение мозга, гематомы и ушибы, а его супруга — вывих обеих кистей и рваные раны коленей.

Ранее RT на русском сообщало, что в Новосибирске в результате столкновения грузового автомобиля с рейсовым автобусом пострадали три человека.