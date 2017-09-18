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Группа мигрантов напала на семейную пару в Новосибирске
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    Группа мигрантов напала на семейную пару в Новосибирске

    5:58  18 Сентября 2017
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    Группа мигрантов напала на семейную пару в Новосибирске

    Новосибирск, 18 сентября. Четверо иностранных граждан напали на супружескую пару на Красном проспекте в Новосибирске.

    Сообщается, что супруги прогуливались в центре города, когда внезапно их начала оскорблять встретившаяся группа прохожих.

    После словесной перепалки началась драка, горожанин смог оказать нападавшим сопротивление, в то время как его жена позвала на помощь.

    Нападавшие были задержаны прибывшими полицейскими. Отмечается, что в результате случившегося мужчина получил сотрясение мозга, гематомы и ушибы, а его супруга — вывих обеих кистей и рваные раны коленей. Группа мигрантов напала на семейную пару в Новосибирске

    Ранее RT на русском сообщало, что в Новосибирске в результате столкновения грузового автомобиля с рейсовым автобусом пострадали три человека.

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    Автор: Ирина Новикова
    #нападение #новосибирск #семейная пара
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