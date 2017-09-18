В Новосибирске проведут марафон красоты для девушек-инвалидов

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Новосибирск, 18 сентября. «Про боно марафон», на котором жительницам Новосибирска с ограниченными возможностями окажут услуги по уходу за собой, пройдет 18 сентября в Комплексном центре социального обслуживания Кировского района.

Сообщается, что мероприятие пройдет в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей-2017».

Специалисты сделают участницам модные стрижки, укладки, окраску волос, макияж и маникюр. Также им будут оказаны услуги косметолога и бесплатные консультации специалистов по красоте.