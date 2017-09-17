В Новосибирске нашли 12-летнего ребенка, пропавшего в «Сосновом бору»

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Новосибирск, 17 сентября. 12-летнего ребенка, пропавшего в новосибирском парке «Сосновый бор», нашли живым. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

12-летний мальчик пропал в районе улицы Учительская в Новосибирске. В поисковом отряде уточняли, что ребенок может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи. Волонтеры планировали прочесать лес и осмотреть город, чтобы найти пропавшего.