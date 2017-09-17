Пьяный гонщик сбил девушку и протаранил четыре автомобиля в Новосибирске

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Новосибирск, 17 сентября. Нетрезвый водитель протаранил несколько транспортных средств на автомобильной парковке в Новосибирске.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось утром в воскресенье. Пьяный мужчина за рулем Honda протаранил «ВАЗ-21099», который задел стоящий по соседству автомобиль Toyota Crown.

Затем мужчина проехал вдоль всего двора и врезался в еще две машины.

Как рассказали очевидцы, пьяный водитель также задел девушку, которая отделалась испугом и ушла с места происшествия.

По неподтвержденным данным, виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении. Однако очевидцы смогли задержать пьяного гонщика.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.