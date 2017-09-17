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Происшествия
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Происшествия
Пьяный гонщик сбил девушку и протаранил четыре автомобиля в Новосибирске
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    Пьяный гонщик сбил девушку и протаранил четыре автомобиля в Новосибирске

    14:17  17 Сентября 2017
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    Пьяный гонщик сбил девушку и протаранил четыре автомобиля в Новосибирске

    Новосибирск, 17 сентября. Нетрезвый водитель протаранил несколько транспортных средств на автомобильной парковке в Новосибирске. 

    По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось утром в воскресенье. Пьяный мужчина за рулем Honda протаранил «ВАЗ-21099», который задел стоящий по соседству автомобиль Toyota Crown. 

    Затем мужчина проехал вдоль всего двора и врезался в еще две машины. 

    Пьяный гонщик сбил девушку и протаранил четыре автомобиля в Новосибирске

    Как рассказали очевидцы, пьяный водитель также задел девушку, которая отделалась испугом и ушла с места происшествия.

    По неподтвержденным данным, виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении. Однако очевидцы смогли задержать пьяного гонщика.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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    Автор: Дана Балан
    #дтп #новосибирск
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