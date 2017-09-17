Ученые из Новосибирска создают суперсцепляющий материал

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Новосибирск, 17 сентября. Новосибирские ученые разрабатывают уникальный наноматериал, обладающий суперсцепляющими свойствами. Об этом со ссылкой на заведующего лабораторией Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН Виктора Принца сообщают «Вести. Новосибирск».

По данным издания, уникальный материал обладает массой мельчайших ворсинок, которые способны цепляться к любой поверхности.

«Есть молекулы на стенке, есть молекулы внутри ворсинок. Если их подвести близко друг к другу, то возникает сцепление. Называется «вандервальсовская сила», — сообщил Виктор Принц.

Ученые отмечают, что материал будет производиться с помощью штампования. Технология сделает его более дешевым, чем зарубежные аналоги.