Жители Новосибирска протестуют против превращения улицы Ленина в пешеходную
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Новосибирск, 17 сентября. Жители улицы Ленина, расположенной в центральной части Новосибирска, выступают против ее превращения в пешеходную. Об этом сообщают местные СМИ.
Намерения городских властей способны причинить горожанам значительные неудобства. Летом улица уже превращалась в пешеходную зону. Тогда жители улицы страдали от шума, а также сложности с подъездом и выездом специальной техники.
Сообщается также, что горожане готовы отстаивать свои права и законные интересы в суде, если муниципальные власти их не услышат.
Накануне RT сообщала, что под аркой Крымского моста прошли две сотни яхт.