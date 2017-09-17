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Общество
МЧС запускает в Новосибирской области уникальный проект на выживание
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    МЧС запускает в Новосибирской области уникальный проект на выживание

    2:40  17 Сентября 2017
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    МЧС запускает в Новосибирской области уникальный проект на выживание

    Новосибирск, 17 сентября. В 2018 году жителей Новосибирской области научат выживать в экстренных ситуациях на «Маршрутах выживания». Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

    По данным ведомства, в области будет реализован масштабный проект «Маршруты выживания». Каждому участнику «маршрутов» придется пройти несколько этапов: десантироваться с вертолета, преодолеть полосу препятствий, эвакуировать «пострадавшего» из утонувшего автомобиля. Кроме того, в «Маршрутах выживания» будут задания по тушению огненной цели и проведению спасательных работ в непригодных для дыхания условиях.

    В ведомстве уверены, что «Маршруты выживания» научат жителей региона правильно действовать в критической ситуации, и мотивируют их на оказание помощи людям, которые оказались в опасной ситуации.

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    Автор: Виталий Малясев
    #мчс #новосибирск
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