МЧС запускает в Новосибирской области уникальный проект на выживание

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Новосибирск, 17 сентября. В 2018 году жителей Новосибирской области научат выживать в экстренных ситуациях на «Маршрутах выживания». Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в области будет реализован масштабный проект «Маршруты выживания». Каждому участнику «маршрутов» придется пройти несколько этапов: десантироваться с вертолета, преодолеть полосу препятствий, эвакуировать «пострадавшего» из утонувшего автомобиля. Кроме того, в «Маршрутах выживания» будут задания по тушению огненной цели и проведению спасательных работ в непригодных для дыхания условиях.

В ведомстве уверены, что «Маршруты выживания» научат жителей региона правильно действовать в критической ситуации, и мотивируют их на оказание помощи людям, которые оказались в опасной ситуации.