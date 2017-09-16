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Общество
Жители Новосибирска отпраздновали 80-летний юбилей области
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    Жители Новосибирска отпраздновали 80-летний юбилей области

    11:06  16 Сентября 2017  /обновлено: 11:31  16 Сентября 2017
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    Жители Новосибирска отпраздновали 80-летний юбилей области

    Новосибирск, 16 сентября. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил местных жителей с 80-летним юбилеем региона.

    В Новосибирском театре оперы и балета сибиряков также поздравили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и полпред СФО Сергей Меняйло, который прочел телеграмму от президента России Владимира Путина.

    В НОВАТе прошел большой концерт, на котором выступила актриса и телеведущая, уроженка Новосибирска Пелагея. Мероприятие в театре было закрытым. Попасть на него можно было только по пригласительным билетам.

    Знаки почетного жителя Новосибирской области получили главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев, заслуженный врач России Евгений Благитко, академик Анатолий Деревянко.

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    Автор: Дима Оленин
    #новосибирск #юбилей
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