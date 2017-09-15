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Происшествия
Новосибирского пенсионера будут судить за смертельный выстрел внука
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    Новосибирского пенсионера будут судить за смертельный выстрел внука

    18:28  15 Сентября 2017
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    Новосибирского пенсионера будут судить за смертельный выстрел внука

    Новосибирск, 15 сентября. Новосибирского пенсионера будут судить за то, что его внук убил своего приятеля из ружья, принадлежащего его деду.

    Происшествие случилось в начале июля. 11-летний подросток вместе со своим другом пришел в гости к деду, которого не было дома. Дети достали из шкафа ружье и случайно нажали на курок. Школьники не подозревали, что оружие было заряжено. В результате один из мальчиков получил смертельное ранение.

    Следствие установило, что 75-летний пенсионер не обеспечил хранение оружие в специальном металлическом сейфе, который у него был, но находился в гараже на переоборудовании запорного устройства.

    Мужчину обвинили в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека. Пенсионер признал вину. Ему грозит ограничение свободы, штраф или исправительные работы.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #пенсионер #убийство #новосибирск #ружье
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