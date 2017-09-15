Детский сад в Новосибирске выплатит родителям погибшего ребенка 3 млн рублей

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Новосибирск, 15 сентября. Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил иск семейной пары, чей ребенок погиб в детском саду. С учреждения взыскано 3 миллиона рублей.

Трагедия произошла в начале декабря 2015 года. В Новосибирске девочка умерла во время прогулки в детском саду. Ребенок засунул голову между ступенями игровой горки и задохнулся, сообщает РИА Новости.

Воспитательнице было предъявлено обвинение «в причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей». Ее осудили на два года. Позже родители ребенка обратились в Первомайский районный суд с исковым заявлением о взыскании с детского сада понесенных ими затрат на погребение, а также компенсации морального вреда. Прокурор поддержал требования семейной пары.

С дошкольного учреждения в пользу каждого родителя взыскана компенсация морального вреда по 1,5 миллиона рублей. Решение суда пока не вступило в силу.