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Общество
Детский сад в Новосибирске выплатит родителям погибшего ребенка 3 млн рублей
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    Детский сад в Новосибирске выплатит родителям погибшего ребенка 3 млн рублей

    10:20  15 Сентября 2017
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    Детский сад в Новосибирске выплатит родителям погибшего ребенка 3 млн рублей

    Новосибирск, 15 сентября. Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил иск семейной пары, чей ребенок погиб в детском саду. С учреждения взыскано 3 миллиона рублей.

    Трагедия произошла в начале декабря 2015 года. В Новосибирске девочка умерла во время прогулки в детском саду. Ребенок засунул голову между ступенями игровой горки и задохнулся, сообщает РИА Новости.  

    Воспитательнице было предъявлено обвинение «в причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей». Ее осудили на два года. Позже родители ребенка обратились в Первомайский районный суд с исковым заявлением о взыскании с детского сада понесенных ими затрат на погребение, а также компенсации морального вреда. Прокурор поддержал требования семейной пары.

    С дошкольного учреждения в пользу каждого родителя взыскана компенсация морального вреда по 1,5 миллиона рублей. Решение суда пока не вступило в силу.

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    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #происшествие #детскийсад
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