Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Генсек НАТО призвал к глобальному ответу на новый ракетный запуск КНДР
Россия
Медведев поздравил жителей Новосибирской области с 80-летием региона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев поздравил жителей Новосибирской области с 80-летием региона

    9:21  15 Сентября 2017
    39

    Медведев поздравил жителей Новосибирской области с 80-летием региона

    Москва, 15 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей Новосибирского региона с 80-летием со дня образования области.

    В поздравлении, которое опубликовано на сайте правительства, премьер-министр отметил мощный потенциал региона, позволяющий привлекать инвестиции в ключевые отрасли.

    Медведев напомнил, что именно в Новосибирской области работает знаменитый Академгородок, развиваются бизнес-инкубаторы и технопарки. Специалисты Сибири создают новые лекарства и разрабатывают современные методы лечения, продвигают IT-разработки, реализуют перспективные проекты в различных технологиях. Этот вклад делает российскую экономику более сильной и устойчивой.

    Премьер-министр России выразил уверенность, что жители Новосибирской области справятся с решением самых трудных задач, которые стоят перед регионом, и смогут достичь новых успехов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #медведев #новосибирск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 12471

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7431

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5422

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9015

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        31268
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        429
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        4627
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        14801
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        1210