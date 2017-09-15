Медведев поздравил жителей Новосибирской области с 80-летием региона

В Избранное

Москва, 15 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей Новосибирского региона с 80-летием со дня образования области.

В поздравлении, которое опубликовано на сайте правительства, премьер-министр отметил мощный потенциал региона, позволяющий привлекать инвестиции в ключевые отрасли.

Медведев напомнил, что именно в Новосибирской области работает знаменитый Академгородок, развиваются бизнес-инкубаторы и технопарки. Специалисты Сибири создают новые лекарства и разрабатывают современные методы лечения, продвигают IT-разработки, реализуют перспективные проекты в различных технологиях. Этот вклад делает российскую экономику более сильной и устойчивой.

Премьер-министр России выразил уверенность, что жители Новосибирской области справятся с решением самых трудных задач, которые стоят перед регионом, и смогут достичь новых успехов.