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Появилось видео ночной пробки в аэропорте в Новосибирске
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    Появилось видео ночной пробки в аэропорте в Новосибирске

    7:07  15 Сентября 2017
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    Появилось видео ночной пробки в Новосибирске

    Новосибирск, 15 сентября. Аэропорт «Толмачево» в сибирской столице оцепили из-за анонимного сообщения о бомбе. Это привело к образованию огромной пробки.

    Анонимный звонок поступил поздно вечером. Из-за спецоперации по проверке сообщения о минировании автомобильной парковки, перед въездом в терминал образовалось большое скопление людей.

    Пользователи в соцсетях начали делиться фотографиями, видео и своими предположениями о причинах такого большого затора.

    Как стало известно, на территории воздушной гавани Новосибирска была обнаружена бесхозная коробка. Сотрудники полиции убрали оцепление через 30 минут.

    Напомним, что ранее по России прокатилась волна лжеминирований. Специалисты определили несколько номеров, которые оказались украинскими.

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    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #анонимные звонки #томачево
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