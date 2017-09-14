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Общество
Мэр Новосибирска назвал дату начала отопительного сезона
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    Мэр Новосибирска назвал дату начала отопительного сезона

    22:26  14 Сентября 2017
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    Мэр Новосибирска назвал дату начала отопительного сезона

    Новосибирск, 14 сентября. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, согласно которому отопительный сезон в городе начнется с 18 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

    «Город готов к подаче тепла, исходя из этого я подписываю постановление о начале отопительного сезона с 18 сентября, учитывая температурный режим и обращения горожан», — заявил градоначальник на заседании городского штаба по подготовке к отопительному периоду.

    По сообщению Гидрометцентра, с 18 сентября в Новосибирске ожидается резкое похолодание: с 19 сентября среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов Цельсия.

    С 18 сентября тепло дадут в больницах и детсадах, с 20 сентября энергетики подключат объекты жилищного фонда.

    Мэр Новосибирска назвал дату начала отопительного сезона

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    Автор: Олеся Волкова
    #жкх #новосибирск #отопление
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