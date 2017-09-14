В Новосибирске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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Новосибирск, 14 сентября. Накануне вечером в Академгородке неизвестный водитель сбил 76-летнего пешехода и уехал с места аварии.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, инцидент имел место быть около десяти вечера. Пожилой мужчина переходил проспект Академика Коптюга по пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионер получил сотрясение головного мозга, травму головы и ушиб правого колена, и был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД занимаются поисками водителя.