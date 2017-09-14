В Новосибирске впервые пройдет фестиваль социальных театров

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Новосибирск, 14 сентября. В новосибирском Доме актера с 20 по 25 сентября пройдет фестиваль социальных театров.

Сообщается, что мероприятие в городе проводится впервые. Фестиваль, организованный при поддержке новосибирского отделения Союза театральных деятелей России, состоится в рамках городского форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».

В программе мероприятия заявлены мастер-классы для актеров и режиссеров инклюзивных театров и студий, круглый стол, показы спектаклей и драматургическая лаборатория, посвященная инклюзивному театру.

Участниками фестиваля станут, в частности, петербургский режиссер Борис Павлович и режиссер Анна Зиновьева и актриса Яна Сигида из Новосибирска.