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В Новосибирске впервые пройдет фестиваль социальных театров
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    В Новосибирске впервые пройдет фестиваль социальных театров

    4:44  14 Сентября 2017
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    В Новосибирске впервые пройдет фестиваль социальных театров

    Новосибирск, 14 сентября. В новосибирском Доме актера с 20 по 25 сентября пройдет фестиваль социальных театров.

    Сообщается, что мероприятие в городе проводится впервые. Фестиваль, организованный при поддержке новосибирского отделения Союза театральных деятелей России, состоится в рамках городского форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».

    В программе мероприятия заявлены мастер-классы для актеров и режиссеров инклюзивных театров и студий, круглый стол, показы спектаклей и драматургическая лаборатория, посвященная инклюзивному театру.В Новосибирске впервые пройдет фестиваль социальных театров

    Участниками фестиваля станут, в частности, петербургский режиссер Борис Павлович и режиссер Анна Зиновьева и актриса Яна Сигида из Новосибирска.

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    Автор: Ирина Новикова
    #новосибирск #фестиваль #социальный театр
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