Уголовное дело по факту порчи памятника Николаю II возбудили по запросу Поклонской

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Новосибирск, 14 сентября. Депутат Госудумы Наталья Поклонская подтвердила, что именно по ее запросу было возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника Николаю II и его сыны Алексею в Новосибирске.

Поклонская рассказала, что совершила депутатский запрос, после которого правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения памятника в Новосибирске.

Как отмечается в сопутствующих документах, дело по запросу было возбуждено 1 августа.

Напомним, что памятник Николаю II был поврежден в ночь на 1 августа. 32-летний житель Новосибирска, вооруженный топором, нанес несколько ударов по статуе. Вскоре, он был задержан.