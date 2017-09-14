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Уголовное дело по факту порчи памятника Николаю II возбудили по запросу Поклонской
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    Уголовное дело по факту порчи памятника Николаю II возбудили по запросу Поклонской

    2:55  14 Сентября 2017
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    Уголовное дело по факту порчи памятника Николаю II возбудили по запросу Поклонской

    Новосибирск, 14 сентября. Депутат Госудумы Наталья Поклонская подтвердила, что именно по ее запросу было возбуждено уголовное дело по факту повреждения памятника Николаю II и его сыны Алексею в Новосибирске.

    Поклонская рассказала, что совершила депутатский запрос, после которого правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения памятника в Новосибирске.

    Как отмечается в сопутствующих документах, дело по запросу было возбуждено 1 августа.

    Напомним, что памятник Николаю II был поврежден в ночь на 1 августа. 32-летний житель Новосибирска, вооруженный топором, нанес несколько ударов по статуе. Вскоре, он был задержан.

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    Автор: Антон Зарубин
    #памятник #поклонская #новосибирск #николай ii
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