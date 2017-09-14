Стало известно, какие улицы перекроют в Новосибирске в выходные

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Новосибирск, 14 сентября. Движение по некоторым улицам Новосибирска в грядущие выходные будет закрыто в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 80-летию образования Новосибирской области.

Сообщается, что с 19:30 15 сентября до 5:00 17 сентября будет закрыто движение по улице Ленина на участках от площади Ленина до улицы Советской, от улицы Советской до улицы Урицкого, от улицы Урицкого до улицы Революции.

Также с 9:00 до 22:00 часов 16 сентября движение закроют на участках Красного проспекта, Октябрьской магистрали, Вокзальной магистрали, улиц Кирова, Орджоникидзе, Максима Горького, Ядринцевской, Щетинкина, Депутатской, Романова, Октябрьской, Потанина, Чаплыгина, Коммунистической, Свердлова, Сибревкома, Спартака и Каинской.

Кроме того, с 19:30 до 20:30 16 сентября нельзя будет проехать по улице Серебренниковской на участке от улицы Максима Горького до улицы Мостовой.