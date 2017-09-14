Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
В Новосибирске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Общество
Стало известно, какие улицы перекроют в Новосибирске в выходные
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, какие улицы перекроют в Новосибирске в выходные

    2:42  14 Сентября 2017
    822

    Стало известно, какие улицы перекроют в Новосибирске в выходные

    Новосибирск, 14 сентября. Движение по некоторым улицам Новосибирска в грядущие выходные будет закрыто в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 80-летию образования Новосибирской области.

    Сообщается, что с 19:30 15 сентября до 5:00 17 сентября будет закрыто движение по улице Ленина на участках от площади Ленина до улицы Советской, от улицы Советской до улицы Урицкого, от улицы Урицкого до улицы Революции.

    Также с 9:00 до 22:00 часов 16 сентября движение закроют на участках Красного проспекта, Октябрьской магистрали, Вокзальной магистрали, улиц Кирова, Орджоникидзе, Максима Горького, Ядринцевской, Щетинкина, Депутатской, Романова, Октябрьской, Потанина, Чаплыгина, Коммунистической, Свердлова, Сибревкома, Спартака и Каинской.

    Кроме того, с 19:30 до 20:30 16 сентября нельзя будет проехать по улице Серебренниковской на участке от улицы Максима Горького до улицы Мостовой.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Новикова
    #новосибирск #перкрытие улиц #празднование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017 876

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3445

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2731

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        22323

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3614
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        19:55   13 Сентября 2017
        290
        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21   13 Сентября 2017
        876
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        8160
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        387