Под Новосибирском пенсионер убил соседа вместо сына и попытался сбежать на лыжах

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Новосибирск, 14 сентября. Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что в суд направлено дело местного жителя, обвиняемого в убийстве своего соседа.

Сообщается, что преступление было совершено в ночь на 29 марта в селе Поротниково. По данным следствия, 65-летний мужчина во время совместного распития алкоголя поругался со своим сыном и решил его убить. Сходив домой за ружьем, он застрелил мужчину, вышедшего на крыльцо, не разглядев в темноте, что это не его сын, а их сосед.

После содеянного пенсионер сжег собственный дом и попытался скрыться на лыжах, но был задержан в пяти километрах от села.