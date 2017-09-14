Движение на левом берегу Новосибирска будет перекрыто из-за ярмарки

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Новосибирск, 14 сентября. В эту субботу, 16 сентября, проезжая часть в левобережье Новосибирска будет перекрыта с 6:00 до 16:00. Причиной станет проведение общегородской сельскохозяйственной ярмарки на площади Карла Маркса.

Проезд будет перекрыт от площади Карла Маркса до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

На ярмарке жители города смогут купить различные сельскохозяйственные изделия, включая овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия и рыбную продукцию, пишет «Газета.ru».

Как отметили в пресс-службе новосибирской мэрии, цены на продукцию фермеров из Новосибирска и области будут на 20% ниже средних по городу.