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В новосибирских пивнушках поставили автоматы по продаже биткоинов
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    В новосибирских пивнушках поставили автоматы по продаже биткоинов

    0:38  14 Сентября 2017
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    В новосибирских пивнушках поставили автоматы по продаже биткоинов

    Новосибирск, 14 сентября. Десять терминалов по продаже виртуальной валюты — биткоинов, установили в Новосибирске. Большая их часть оказалась в магазинах разливных напитков.

    Терминалы установили в пяти районах города. Шесть из десяти поставили в магазинах разливных напитков.

    В новосибирских пивнушках поставили автоматы по продаже биткоинов

    Как сообщил НГС.НОВОСТИ управляющий проектом компании BBFpro Антон Фридель, на запуск терминалов было потрачено порядка двух миллионов рублей. Специалисты «доработали» обычные платежные терминалы, внедрив сканер QR-кода.

    В будущем BBFpro намерена увеличить число терминалов в Новосибирске и выйти на рынок соседних городов  — Красноярска, Барнаула, Иркутска. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #новосибирск #биткоины
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