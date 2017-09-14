В новосибирских пивнушках поставили автоматы по продаже биткоинов

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Новосибирск, 14 сентября. Десять терминалов по продаже виртуальной валюты — биткоинов, установили в Новосибирске. Большая их часть оказалась в магазинах разливных напитков.

Терминалы установили в пяти районах города. Шесть из десяти поставили в магазинах разливных напитков.

Как сообщил НГС.НОВОСТИ управляющий проектом компании BBFpro Антон Фридель, на запуск терминалов было потрачено порядка двух миллионов рублей. Специалисты «доработали» обычные платежные терминалы, внедрив сканер QR-кода.

В будущем BBFpro намерена увеличить число терминалов в Новосибирске и выйти на рынок соседних городов — Красноярска, Барнаула, Иркутска.