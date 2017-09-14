Мэр Новосибирска одобрил идею строительства часовни у горбольницы

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Москва, 14 сентября. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал предложение, поступившее на открытый конкурс «125 идей для Новосибирска», о строительстве православной часовни на территории Городской клинической больницы №1, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Хорошая идея возникла у горожан, мы одобрительно отнеслись к этому начинанию. Владыка Тихон одобрил возведение часовни и идею посвятить ее новомученику Евгению Боткину», — заявил Локоть.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, добавил, что назвать часовню в честь Боткина «будет правильно», поскольку его имя «почитаемо в среде медиков».



По словам мэра, уже выбрано место на территории больницы для строительства часовни. Здание расположится рядом с корпусом №3 на улице Залесского, 6, напротив главного корпуса.