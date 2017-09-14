Новосибирск выбрал лучшего бармена

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Новосибирск, 14 сентября. В баре «Синей иней» прошел конкурс, на котором выбрали лучшего бармена по версии Новосибирской ассоциации барменов. Об этом сообщают местные СМИ.

В этом году кубок Новосибирской ассоциации барменов стал региональным. На мероприятии собрались бармены из Томска и Новосибирска.

Чтобы продемонстрировать свое мастерство, работники барной стойки должны были за семь минут приготовить авторский коктейль в двух экземплярах, пишет «Газета.ru».

Победу на конкурсе одержал бармен из Новосибирска Владимир Макаренко. На состязании он представлял бар, называющийся Twiggy.