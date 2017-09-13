В Новосибирске завершен ремонт участка улицы Немировича-Данченко

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Новосибирская область, 13 сентября. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске был завершен ремонт проблемного участка на улице Немировича-Данченко. Об этом в среду сообщил глава города Анатолий Локоть.

Рабочие отремонтировали дорожное полотно, установили ограждения, заасфальтировали пешеходные зоны, а также заменили светофоры.

«Ремонтные работы в Новосибирске были начаты раньше всех, и заканчиваем мы раньше других городов», — отметил мэр.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве был завершен ремонт на 100 городских территориях.