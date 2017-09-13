Детеныш двупалого ленивца родился в зоопарке Новосибирска

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Новосибирск, 13 сентября. В новосибирском зоопарке впервые родился двупалый ленивец, его родила самка, прибывшая в Сибирь из Екатеринбурга в мае 2017 года.

«Мамой стала Милена, самка двупалого ленивца, которая поступила в Новосибирский зоопарк из Екатеринбурга в мае этого года», — отмечается в сообщении зоопарка.

По словам сотрудников зоопарка, в первые дни после родов поведение самки сильно изменилось. Она практически никого не подпускала к своему чаду. Через какое-то время Милена успокоилась, осознав, что никто не тронет ее детеныша.

Сейчас малыш делает первые попытки самостоятельных шагов, он постепенно отцепляется от матери и переползает на ветку.

Малыш уже начал есть взрослую пищу, в том числе фрукты. Пол ребенка пока определить не удалось.