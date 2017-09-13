Четыре человека погибли от клещевого энцефалита в Новосибирске

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Новосибирск, 13 сентября. В Новосибирске от укусов энцефалитных клещей в 2017 году погибли четыре человека. С начала этого года с этим диагнозом госпитализировали 124 новосибирца.

Как пишет Газета.ru, в поликлиники региона в 2016 году попали 125 человек.

Отмечается, что не один из погибших от укусов клещей не делал себе прививку от клещевого энцефалита.

Чаще всего жители Новосибирской области становились жертвами насекомых в Ордынском, Искитимском, Коченевском районах области и в Советском районе региональной столицы.