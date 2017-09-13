Четыре человека погибли от клещевого энцефалита в Новосибирске
В Избранное
Новосибирск, 13 сентября. В Новосибирске от укусов энцефалитных клещей в 2017 году погибли четыре человека. С начала этого года с этим диагнозом госпитализировали 124 новосибирца.
Как пишет Газета.ru, в поликлиники региона в 2016 году попали 125 человек.
Отмечается, что не один из погибших от укусов клещей не делал себе прививку от клещевого энцефалита.
Чаще всего жители Новосибирской области становились жертвами насекомых в Ордынском, Искитимском, Коченевском районах области и в Советском районе региональной столицы.