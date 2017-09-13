Житель Новосибирска пропал без вести по дороге с работы домой

В Избранное

Новосибирск, 13 сентября. Житель Новосибирска отправился на работу и бесследно исчез. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего.

По имеющимся данным, 36-летний мужчина без вести пропал по пути с работы домой в Дзержинском районе Новосибирска. Поисками пропавшего занимается полиция и волонтеры. По словам последних, 3 сентября примерно в 13.00 мужчина вышел с работы возле микрорайона «Близкий», после чего его никто не видел.

Известно, что пропавший попросил начальство отпустить его пораньше из-за недомогания, передает Сибкрай.ru.