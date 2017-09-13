Студентов НГАСУ привлекут к разработке генплана Новосибирска

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Новосибирск, 13 сентября. Студентам Сибстрина доверили генплан Новосибирска. Об этом заявили мэр города Анатолий Локоть с ректором высшего учебного заведения Юрием Сколубовичем, подписывая соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что эксперты и студенты НГАСУ будут развивать улицу Никитина и корректировать генеральный план Новосибирска.

Как пишет Газета.ru, администрации города намерены привлечь студентов и сотрудников ВУЗа для того, чтобы изучить, подробно описать схему подземных коммуникаций и поправить существующий генплан города.