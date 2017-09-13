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Происшествия
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Происшествия
Женщина на Lexus сбила пешехода и врезалась в дерево в Новосибирске
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    Женщина на Lexus сбила пешехода и врезалась в дерево в Новосибирске

    6:37  13 Сентября 2017
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    Женщина на Lexus сбила пешехода и врезалась в дерево в Новосибирске

    Новосибирск, 13 сентября. Внедорожник Lexus сбил пешехода, съехал с шоссе и врезался в дерево в Новосибирске. В результате ДТП погиб один человек, управлявшую автомобилем женщину на скорой помощи доставили в больницу.

    Авария произошла на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска. Внедорожник Lexus  сбил пешехода. Местные СМИ сообщают, что от удара мужчина отлетел на 24 метра и скончался на месте. После наезда на пешехода автомобиль съехал в кювет и врезался в деревья.

    Управлявшая внедорожником женщина смогла самостоятельно покинуть салон автомобиля. Позже на скорой помощи ее доставили в больницу.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила о другом страшном ДТП в Новосибирской области. Трое подростков на ВАЗ-2106 сбили на пешеходном переходе 88-летнего пенсионера и скрылись. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #новосибирск #пешеход #погибший
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