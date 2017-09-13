Разрушенный взрывом дом в Новосибирске не будут восстанавливать

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Новосибирск, 13 сентября. Жилой дом на улице Сеченова, который был разрушен из-за взрыва газового баллона 7 сентября, не подлежит восстановлению.

Как сообщают местные СМИ, такое решение было принято специалистами после проведения всех необходимых экспертиз. В настоящее время городские власти занимаются поиском жилья для пострадавших.

Напомним, в результате ЧП пострадали два человека, всего же без крова остались восемь семей, которые в настоящее время проживают в маневренном фонде городской администрации.

Добавим, что двухэтажный барак был признан аварийным летом прошлого года, по планам его планировалось снести и расселить жильцов в 2020 году.