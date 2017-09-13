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Новосибирские ученые претендуют на гранты в рамках НТИ
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    Новосибирские ученые претендуют на гранты в рамках НТИ

    6:28  13 Сентября 2017
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    Новосибирские ученые претендуют на гранты в рамках НТИ

    Новосибирск, 13 сентября. Сразу несколько научных проектов в Новосибирской области претендуют на гранты в рамках государственной программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

    Об этом сообщил губернатор Владимир Городецкий, пишет ТАСС. С 2016 года в Новосибирской области уже реализуется программа Национальной технологической инициативы. У региона есть все шансы на то, чтобы получить статус лидера НТИ.

    Напомним, что Национальная технологическая инициатива — это государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.

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    Автор: Рина Брусникина
    #наука #новосибирск #нти
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