Новосибирские ученые претендуют на гранты в рамках НТИ

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Новосибирск, 13 сентября. Сразу несколько научных проектов в Новосибирской области претендуют на гранты в рамках государственной программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Об этом сообщил губернатор Владимир Городецкий, пишет ТАСС. С 2016 года в Новосибирской области уже реализуется программа Национальной технологической инициативы. У региона есть все шансы на то, чтобы получить статус лидера НТИ.

Напомним, что Национальная технологическая инициатива — это государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.