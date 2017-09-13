Стало известно, когда откроют дорогу в военном городке Новосибирска

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Новосибирск, 13 сентября. Мэр Новосибирска сообщил журналистам, когда будет открыта новая дорога через военный городок между улицами Богаткова и Тополевой.

Как сообщают местные СМИ, Анатолий Локоть пообещал, что все работы, стоимость которых – 25 млн рублей, будут завершены к середине октября, и первые машины по новой дороге смогут проехать 15 числа.

Кроме того, мэр рассказал, что предстоит сделать дорожникам: необходимо будет проложить новое полотно длиной в 1,3 километра и площадью в 13 тыс. кв. м., а также заменить старый поребрик, отремонтировать тротуары и привести в порядок зеленые зоны.