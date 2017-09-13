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Стало известно, когда откроют дорогу в военном городке Новосибирска
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    Стало известно, когда откроют дорогу в военном городке Новосибирска

    4:52  13 Сентября 2017
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    Стало известно, когда откроют дорогу в военном городке Новосибирска

    Новосибирск, 13 сентября. Мэр Новосибирска сообщил журналистам, когда будет открыта новая дорога через военный городок между улицами Богаткова и Тополевой.

    Как сообщают местные СМИ, Анатолий Локоть пообещал, что все работы, стоимость которых – 25 млн рублей, будут завершены к середине октября, и первые машины по новой дороге смогут проехать 15 числа.

    Кроме того, мэр рассказал, что предстоит сделать дорожникам: необходимо будет проложить новое полотно длиной в 1,3 километра и площадью в 13 тыс. кв. м., а также заменить старый поребрик, отремонтировать тротуары и привести в порядок зеленые зоны. 

     

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    Автор: Константин Терехов
    #новосибирск #ремонт дорог
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