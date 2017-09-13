Грузовик перевернулся после столкновения с иномаркой под Новосибирском

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Новосибирск, 13 сентября. В результате столкновения с иномаркой под Новосибирском перевернулся грузовой автомобиль.

По данным местных СМИ, ДТП произошло 12 сентября в 18.45 по местному времени (14.45 мск) на Северном объезде. Ехавшая со стороны Кемерово иномарка KIA Rio во время перестроения врезалась в ехавший в попутном направлении небольшой грузовой автомобиль Mitsubishi. После столкновения грузовик ударился о разделительный отбойник и перевернулся на бок. В результате аварии никто не пострадал.

Накануне ДТП с участием перевозившего юношескую футбольную команду микроавтобуса, грузовика и легковушки произошла в Челябинске. По предварительным данным, при столкновении пострадали два человека, сообщает Газета.ru.