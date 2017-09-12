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Одна пенсионерка обокрала другую в новосибирском супермаркете
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    Одна пенсионерка обокрала другую в новосибирском супермаркете

    23:43  12 Сентября 2017
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    Одна пенсионерка обокрала другую в новосибирском супермаркете

    Новосибирск, 12 сентября. В Сети появилось видео необычной кражи, совершенной в одном из супермаркетов Кировского района Новосибирска. Пожилая женщина украла сумку с деньгами, принадлежавшую другой старушке.

    На кадрах видно, как пожилая покупательница некоторое время ходит с пустой корзиной по супермаркету, наблюдая за другой старушкой, набравшей много продуктов. Очевидно, злоумышленница рассчитала, что если ее жертва набрала много товаров, значит у нее при себе есть значительная сумма денег.

    В тот момент, когда жертва отвлеклась, чтобы снять с полки очередной товар, преступница вытащила ее сумку из-под тележки и спрятала под прилавок. Затем она подождала, пока обокраденная старушка отойдет и забрала сумку.

    Как сообщается, в сумке была вся пенсия потерпевшей – около 17 тыс. рублей.

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    Автор: Антон Зарубин
    #кража #новосибирск #супермаркет
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