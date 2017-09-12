Одна пенсионерка обокрала другую в новосибирском супермаркете

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Новосибирск, 12 сентября. В Сети появилось видео необычной кражи, совершенной в одном из супермаркетов Кировского района Новосибирска. Пожилая женщина украла сумку с деньгами, принадлежавшую другой старушке.

На кадрах видно, как пожилая покупательница некоторое время ходит с пустой корзиной по супермаркету, наблюдая за другой старушкой, набравшей много продуктов. Очевидно, злоумышленница рассчитала, что если ее жертва набрала много товаров, значит у нее при себе есть значительная сумма денег.

В тот момент, когда жертва отвлеклась, чтобы снять с полки очередной товар, преступница вытащила ее сумку из-под тележки и спрятала под прилавок. Затем она подождала, пока обокраденная старушка отойдет и забрала сумку.

Как сообщается, в сумке была вся пенсия потерпевшей – около 17 тыс. рублей.