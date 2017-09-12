Бывшую учительницу в Новосибирске судят за устройство «закладок» с наркотиками

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Новосибирск, 12 сентября. 44-летняя учительница английского языка в Новосибирске предстанет перед судом за распространение наркотиков. Ее обвиняют в организации «закладок» с наркотическими веществами.

Полицейские провели у нее обыск, изъяв 53 свертка с наркотическими веществами, а также мобильный телефон с адресами сами тайников. Кроме того, наркотики были найдены в ее квартире.

Подозреваемая объяснила, что раньше работала учительницей английского языка, однако лишилась работы и оказалась в долгах. Чтобы исправить свое финансовое положение, она решилась заняться наркоторговлей.

Задержание бывшей учительницы произошло в мае 2017 года в Краснообске. Ее дело уже передано в суд, первое заседание пройдет в ближайшее время.