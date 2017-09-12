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Бывшую учительницу в Новосибирске судят за устройство «закладок» с наркотиками
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    Бывшую учительницу в Новосибирске судят за устройство «закладок» с наркотиками

    23:22  12 Сентября 2017
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    Бывшую учительницу в Новосибирске судят за устройство «закладок» с наркотиками

    Новосибирск, 12 сентября. 44-летняя учительница английского языка в Новосибирске предстанет перед судом за распространение наркотиков. Ее обвиняют в организации «закладок» с наркотическими веществами.

    Полицейские провели у нее обыск, изъяв 53 свертка с наркотическими веществами, а также мобильный телефон с адресами сами тайников. Кроме того, наркотики были найдены в ее квартире.

    Подозреваемая объяснила, что раньше работала учительницей английского языка, однако лишилась работы и оказалась в долгах. Чтобы исправить свое финансовое положение, она решилась заняться наркоторговлей.

    Задержание бывшей учительницы произошло в мае 2017 года в Краснообске. Ее дело уже передано в суд, первое заседание пройдет в ближайшее время.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #новосибирск #наркотики
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