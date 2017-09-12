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Телефонные террористы несколько раз «минировали» здания в столице Сибири
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    Телефонные террористы несколько раз «минировали» здания в столице Сибири

    6:55  12 Сентября 2017
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    Телефонные террористы несколько раз «минировали» здания в столице Сибири

    Новосибирск, 12 сентября. По столице Новосибирской области прокатилась волна звонков о минировании зданий. Ночью из трех общественных мест эвакуировали людей.

    Об этом сообщают подписчики сообщества «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» ВКонтакте. Около 02.00 неизвестный позвонил в клуб «Антигламур» на улице Серебренниковской и заявил, что в здании заложена бомба. На место происшествия прибыли экстренные службы, посетителей эвакуировали.

    В 02.25 появилось сообщение о минировании автовокзала. Осмотр здания и территории проводили кинологи. В районе 3 часов ночи эвакуировали постояльцев и персонал гостиницы «Центральная». По словам неизвестного, якобы, там тоже была бомба.

    Пользователи Сети начали высказывать свои версии. Одни считают, что так «развлекался» человек, которого не поселили в гостиницу, другие заявляют, что подобные сообщения были зафиксированы в других городах России. 

    Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

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    Автор: Рина Брусникина
    #новосибирск #происшествие #эвакуация
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