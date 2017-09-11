Больницы в Новосибирске начали подключать к отоплению

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Новосибирская область, 11 сентября. Две больницы Новосибирска были подключены к отоплению. Об этом в понедельник журналистам рассказал заместитель главы городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.

По словам чиновника, система теплоснабжения Новосибирска готова к зимнему сезону.

«Де-факто отопительный сезон начался: к теплоснабжению подключены детские больницы №3 и №6», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, посвященное увеличению инвестиций в сферу теплоснабжения.