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Россия
Больницы в Новосибирске начали подключать к отоплению
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    Больницы в Новосибирске начали подключать к отоплению

    22:04  11 Сентября 2017
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    Больницы в Новосибирске начали подключать к отоплению

    Новосибирская область, 11 сентября. Две больницы Новосибирска были подключены к отоплению. Об этом в понедельник журналистам рассказал заместитель главы городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.

    По словам чиновника, система теплоснабжения Новосибирска готова к зимнему сезону.

    «Де-факто отопительный сезон начался: к теплоснабжению подключены детские больницы №3 и №6», — цитирует его слова ТАСС.

    Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, посвященное увеличению инвестиций в сферу теплоснабжения.

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    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #отопление
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