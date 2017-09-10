Двух жителей Новосибирска осудили за жестокое убийство программиста

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Новосибирск, 10 сентября. Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области сообщила, что двое местных жителей осуждены за жестокое убийство программиста.

Сообщается, что Новосибирский областной суд признал обвиняемых виновными в убийстве 28-летнего Алексея Парамонова и приговорил 19-летнего парня к 17 годам, а его 18-летнего сообщника — к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока заключения в колонии строго режима.

Преступление было совершено ими в прошлом году. Подозреваемые вошли в квартиру к жертве и избили жертву, после чего несколько раз ударили ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия.