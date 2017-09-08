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Пожар в гаражном комплексе Новосибирска ликвидирован
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    Пожар в гаражном комплексе Новосибирска ликвидирован

    23:21  8 Сентября 2017
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    Пожар в гаражном комплексе Новосибирска ликвидирован

    Новосибирск, 8 сентября. Пожарные ликвидировали возгорание в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска по улице Адриена Лежена 9/3. Об этом сообщают местные СИМ со ссылкой на очевидцев.

    Отмечается, что к настоящему моменту пожарные машины не покинули место происшествия. Однако пожар потушен. Можно видеть лишь черный дым. Помимо сотрудников МЧС, работали также полицейские, кареты скорой помощи и газовая служба,  — пишет ТАСС.

    Накануне стало известно, что в результате пожара в Эрмитаже угарным газом отравились кошки. Сообщалось также, что состояние пострадавших кошек и котенка улучшилось.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #пожар #пожарные #пожар в новосибирске #гаражныйкомплекс
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