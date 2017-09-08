Пожар в гаражном комплексе Новосибирска ликвидирован

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Новосибирск, 8 сентября. Пожарные ликвидировали возгорание в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска по улице Адриена Лежена 9/3. Об этом сообщают местные СИМ со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что к настоящему моменту пожарные машины не покинули место происшествия. Однако пожар потушен. Можно видеть лишь черный дым. Помимо сотрудников МЧС, работали также полицейские, кареты скорой помощи и газовая служба, — пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что в результате пожара в Эрмитаже угарным газом отравились кошки. Сообщалось также, что состояние пострадавших кошек и котенка улучшилось.