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Собачку спасли из-под завалов разрушенного взрывом дома в Новосибирске 
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    Собачку спасли из-под завалов разрушенного взрывом дома в Новосибирске 

    23:16  8 Сентября 2017
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    Собачку спасли из-под завалов разрушенного взрывом дома в Новосибирске 

    Новосибирск, 8 сентября. Спасатели достали из-под завалов дома на улице Сеченова в Новосибирске, разрушенного накануне из-за взрыва газа, маленькую собачку. Животное придавило плитами. 

    Как сообщает пресс-служба Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, спасатели, разбирая завалы после взрыва газа в жилом доме, услышали писк. В первые секунды показалось, что это был ребенок. После того, как спасатели расчистили обломки кирпичей и штукатурки, обнаружили, что под одним из перекрытий находится маленькая собачка, которую прижало обломком стены.

    Спасатели МАСС руками приподняли кусок деревянного перекрытия и извлекли из-под обломков испуганное животное.

    Собачка оказалась счастливой: никаких повреждений на ней не было.

    Напомним, накануне в жилом доме на улице Сеченова взорвался баллон с газом. Пострадали две женщины. 

    Собачку спасли из-под завалов разрушенного взрывом дома в Новосибирске 

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    Автор: Олеся Волкова
    #взрыв #новосибирск #животные
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