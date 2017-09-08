Собачку спасли из-под завалов разрушенного взрывом дома в Новосибирске 

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Новосибирск, 8 сентября. Спасатели достали из-под завалов дома на улице Сеченова в Новосибирске, разрушенного накануне из-за взрыва газа, маленькую собачку. Животное придавило плитами.

Как сообщает пресс-служба Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, спасатели, разбирая завалы после взрыва газа в жилом доме, услышали писк. В первые секунды показалось, что это был ребенок. После того, как спасатели расчистили обломки кирпичей и штукатурки, обнаружили, что под одним из перекрытий находится маленькая собачка, которую прижало обломком стены.

Спасатели МАСС руками приподняли кусок деревянного перекрытия и извлекли из-под обломков испуганное животное.

Собачка оказалась счастливой: никаких повреждений на ней не было.

Напомним, накануне в жилом доме на улице Сеченова взорвался баллон с газом. Пострадали две женщины.