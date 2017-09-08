Воспитанников приюта из Кемерово обнаружили в грузовом поезде с углем в Новосибирске

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Новосибирск, 8 сентября. Двое воспитанников детдома из Кемеровской области попыталась доехать до Москвы в грузовом составе с углем, но в итоге смогли добраться только до Новосибирска, где их сняли с поезда транспортные полицейские.

Юношей обнаружили железнодорожники на станции Инская в сортировочном парке. При этом перепачканные сажей приятели не знали в каком городе они находятся. При проверке оказалось, что они являются воспитанниками детдома в Кемеровской области.

По их словам, они приехали в Новосибирск в полувагоне грузового состава с углем. На станции Барабинск они делали пересадку и планировали добраться до Москвы, которую давно хотели посетить. При этом с собой у ребят было всего 400 рублей и немного еды.

Полицейские связались с руководством детдома. Выяснилось, что работники приюта уже приступили к поискам пропавших детей.

