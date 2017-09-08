Нетрезвый водитель устроил крупное ДТП в Новосибирске и скрылся

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Новосибирск, 8 сентября. Крупное ДТП произошло по вине нетрезвого водителя в Новосибирске. Как рассказали в правоохранительных органах региона, столкновение произошло около 20.30 в четверг на улице Докучаева в частном секторе.

Водитель отечественных «Жигулей» двигался со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Огинского. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там водитель столкнулся с Subaru Impreza.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Очевидцы рассказали, что он находился в нетрезвом состоянии.

Полиция выясняет детали ДТП.