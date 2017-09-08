Выдал Instagram: приставы Новосибирска отыскали должника по геотегам

В Избранное

Новосибирск, 08 сентября. Геолокация с отметками мест помогли судебным приставам Новосибирской области отыскать злостного неплательщика штрафов за нарушения ПДД.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, гражданин К. 1996г.р. накопил в общей сложности штрафов на сумму порядка 10 тысяч рублей, но оплачивать их не торопился.

Как позже пояснил молодой мужчина, он надеялся, что его не найдут, а по штрафам выйдет срок давности. Впрочем, долго скрываться от приставов у него не получилось из-за пристрастий выкладывать фото в Instagram.

Геолокация с отметками мест, где должник проводит свое время, помогли судебному приставу-исполнителю отыскать парня. В итоге вся задолженность была погашена уже на следующий день.