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Выдал Instagram: приставы Новосибирска отыскали должника по геотегам
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    Выдал Instagram: приставы Новосибирска отыскали должника по геотегам

    5:56  8 Сентября 2017
    259

    Выдал Instagram: приставы Новосибирска отыскали должника по геотегам

    Новосибирск, 08 сентября. Геолокация с отметками мест помогли судебным приставам Новосибирской области отыскать злостного неплательщика штрафов за нарушения ПДД.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, гражданин К. 1996г.р. накопил в общей сложности штрафов на сумму порядка 10 тысяч рублей, но оплачивать их не торопился.

    Как позже пояснил молодой мужчина, он надеялся, что его не найдут,  а по штрафам выйдет срок давности. Впрочем, долго скрываться от приставов у него не получилось из-за пристрастий выкладывать фото в Instagram.

    Геолокация с отметками мест, где должник проводит свое время, помогли судебному приставу-исполнителю отыскать парня. В итоге вся задолженность была погашена уже на следующий день.

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    Автор: Константин Терехов
    #новосибирск #instagram #приставы
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