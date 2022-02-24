Банду наркоторговцев судят в Новосибирске за сбыт свыше 55 кг наркотиков

Новосибирск, 24 февраля. В Новосибирский областной суд передано уголовное дело о незаконной торговле наркотиками массой свыше 55 килограммов. На скамье подсудимых – одиннадцать человек в возрасте от 20 до 30 лет, следователи предъявили им обвинение в незаконном обороте наркотических веществ в крупном и особо крупном размере, организованной группой, а также участии в преступном сообществе.

Организованная криминальная структура была раскрыта правоохранителями в феврале 2021 года, однако установить всех ее участников следователям не удалось. Из незаконного оборота изъято более 55 кг наркотических средств и психотропных веществ.

«По версии следствия, с января 2020 года по февраль 2021 года злоумышленники совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершали незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с помощью постоянно меняющихся тайников и электронных платежных инструментов для расчетов в цифровой валюте. Также в этих целях использовался программный продукт и приватные мессенджеры, позволяющие производить анонимную регистрацию и обмениваться сообщениями», — рассказали в прокуратуре региона.

Ранее новосибирская полиция задержала двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере в Заельцовском и Калининском районах. Одним из них оказался 36-летний житель республики Тувы. В салоне его автомобиля Toyota Land Cruiser оперативники обнаружили и изъяли пакеты с веществом растительного происхождения. Его соучастником оказался местный 46-летний мужчина, который промышлял мелким сбытом.